Над Брянской областью и в Севастополе якобы сбивали дроны

В России заявляют о том, что над регионами были замечены беспилотные летательные аппараты. Конечно, там также кричат о работе сил противовоздушной обороны.

Российские телеграмм-каналы пишут, что в небе Брянской области сбивали БпЛА. Также заявляют о работе ПВО в Севастополе, передает 24 Канал.

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Дроны снова в России

По словам губернатора Брянской области, беспилотник сбили над Погарским районом области. Кроме этого, он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

Оккупанты сообщают о работе ПВО в Крыму, а именно в Севастополе.

Зато известно, что вечером 23 мая силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам Крыма. Взрывы раздавались почти во всех районах оккупированного полуострова.

Не менее 6 баллистических ракет ATACMS поразили узел связи радиолокационных и противовоздушных сил армии России. На том месте стоит радиоантенна станции космического наблюдения и несколько зданий объекта.

Дроны ГУР атаковали объекты ВПК России в Татарстане