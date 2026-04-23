Будто Путин ничего не знает: историк назвал первые признаки бунта в России

Россияне все больше возмущаются из-за положения, до которого Кремль довел Россию. Они недовольны падением экономики страны, обнищанием и ограничениями, с которыми приходится сталкиваться из-за войны против Украины и международных санкций.

Политик, историк, дипломат дипломат Роман Бессмертный рассказал 24 Каналу, что осенью в России возможен бунт. Однако революции – осознанного протеста против власти, там, вероятно, быть не может, ведь, по его мнению, российское общество не способно на это.

Какие признаки бунта в России?

Роман Бессмертный подчеркнул, что в России будут неосознанные протесты. Примеры этого уже есть. В частности говорится об обращении российского блогера с большой аудиторией прямо к Владимиру Путину.

Виктория Боня записала слезливое видео, где рассказывала, как сейчас россиянам трудно живется и с критикой просила кремлевского диктатора повлиять на это.

Само обращение не важно из-за конкретного человека, а из-за того, что это изменение определенной нарративной части. Мы постоянно видели обращение где 10 – 15 пенсионеров, а теперь это молодой человек,

– отметил историк.

Это не единственное обращение к Путину через социальные сети – их уже несколько. По словам Романа Бессмертного, это уже тренд, который свидетельствует о том, что общество не воспринимает того направления, в котором сейчас ведет Россией кремлевский диктатор.

Важно! В Кремле возникли серьезные проблемы из-за регулярных атак Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, портах и объектах военно-промышленного комплекса. Однако Путин и его окружение и дальше выдвигают неприемлемые условия относительно завершения боевых действий. Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук считает, что это блеф, чтобы показать утраченную силу России.

Многие пропагандисты также начали критиковать положение, в котором оказались россияне, но они это делают так, будто Путин ничего об этом не знает.

Это попытка отвлечь внимание от Путина и показать, что это "бояре" виноваты. Так всегда было в российской империи. Таким образом российские пропагандисты отводят удар от Путина,

– подчеркнул историк.

Кроме того, Роман Бессмертный считает, что окружение Путина не способно на сопротивление, ведь все эти люди зависимы от Кремля.

С какими проблемами сталкиваются россияне?