Політик, історик, дипломат Роман Безсмертний розповів 24 Каналу, що восени у Росії можливий бунт. Однак революції – усвідомленого протесту проти влади, там, ймовірно, бути не може, адже, на його думку, російське суспільство не здатна на це.

Які ознаки бунту в Росії?

Роман Безсмертний підкреслив, що у Росії будуть неусвідомлені протести. Приклади цього вже є. Зокрема мовиться про звернення російської блогерки із великою аудиторією прямо до Володимира Путіна.

Вікторія Боня записала сльозливе відео, де розповідала, як зараз росіянам важко живеться і з критикою просила кремлівського диктатора вплинути на це.

Саме звернення не важливе через конкретну людину, а через те, що це зміна певної наративної частини. Ми постійно бачили звернення де 10 – 15 пенсіонерів, а тепер це молода людина,

– зазначив історик.

Це не єдине звернення до Путіна через соціальні мережі – їх вже декілька. За словами Романа Безсмертного, це вже тренд, який свідчить про те, що суспільство не сприймає того напрямку, у якому зараз веде Росією кремлівський диктатор.

Важливо! У Кремлі виникли серйозні проблеми через регулярні атаки України по російських нафтопереробних заводах, портах та об'єктах військово-промислового комплексу. Проте Путін та його оточення і далі висувають неприйнятні умови щодо завершення бойових дій. Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук вважає, що це блеф, аби показати втрачену силу Росії.

Чимало пропагандистів також почали критикувати становище, у якому опинились росіяни, але вони це роблять так, ніби Путін нічого про це не знає.

Це спроба відвернути увагу від Путіна і показати, що це "бояри" винні. Так завжди було в російській імперії. Таким чином російські пропагандисти відводять удар від Путіна,

– підкреслив історик.

Крім того, Роман Безсмертний вважає, що оточення Путіна не здатна на спротив, адже всі ці люди залежні від Кремля.

З якими проблемами стикаються росіяни?