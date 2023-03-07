Россияне истерят, что видео расстрела украинского пленника – фейк, ИПСО и постановка

В России бурно отреагировали на распространение видеорасстрела украинского военнопленного. Однако они не возмущаются зверствам своих воинов, а напротив отрицают их причастность.

Реакция достаточно типична и предсказуема, ведь россияне всегда обвиняют украинскую сторону в распространении фейков. Так было с первых дней войны, так было, когда вопиющие факты зверств были доказаны: в Буче, Ирпене, Мариуполе. Так и сейчас – они массово говорят о том, что казнь украинского военнопленного – фейк. 24 Канал собрал "оправдание" россиян.

Смотрите также Миллионы всегда будут отвечать "Героям Слава", – Зеленский в обращении вспомнил убитого воина

ИПСО, постановление, фейк

Отвратительные и циничные комментарии российские пропагандисты и военкоры публиковали в своих телеграмм-каналах. Одни из них заявили, что указанное видео – дело рук украинской ИПСО.

Пропагандисты уверяют россиян, что военного на видео казнили его собратья. Объясняют это тем, что он спокойно стоял и не ожидал нападения. Казнь назвали театральной, а также предположили, что стреляли холостыми.

Другие просто радовались такому "событию" или заявляли, что расстрелянный боец был садистом.



Россияне радовались казни украинского героя / Скриншот из телеграммы



Пропагандисты распространяют фейк о том, что украинского военного казнили свои ж / Скриншот с телеграмму

Цинизм, что это на самом деле русский военный

Была и версия, что казнь таки произошла, но это на самом деле российский военнопленный, и мол, это опять же постановление, которое просто "ждало в свое время".

И так, слова защитника перед расправой "Слава "Украине", россиян никак не смущают в этой версии.

Некоторые источники считают, что герой видео – пленный русский солдат, которого заставляли произносить эти слова на камеру уже неоднократно, и в "час Х" воспользовались этим, чтобы зверски убить. По другой версии – украинский боец, возможно, дезертир, которого ликвидировали свои же,

– пишут пропагандистские каналы.



В России "опровергают" казнь украинского защитника / Скриншот с телеграммы



Отвратительные оправдания зверств русских солдат / Скриншот с телеграмму



Россияне убеждают, что казненный военный - россиянин / Скриншот с телеграммы

К теме Даже у войны есть законы, – Украина начала расследовать расстрел украинского пленника

Конечно, мотивы этого абсурда ясны – пропагандисты всеми силами пытаются оправдать очередное военное преступление своих извергов. Однако надеяться на это бесполезно. Украина отомстит за каждого убитого героя.

Украинцы вовек будут помнить зверства врага, Россия обязательно понесет наказание за каждое военное преступление.

Главное о казни украинского военнопленного

6 марта в твиттере появилось видео расстрела украинского военнопленного. Где и когда было снято видео, неизвестно. Пока неизвестно и имя героя.

На видео украинский военный стоит в лесу и курит в окопе или вырытой яме. Голос за кадром говорит: "Снимай" и камера поднимается. Солдат говорит "Слава Украине", после чего в него стреляют, он падает.

Обратим внимание, что украинский воин был без оружия. Он без всякого ощущения страха смотрел в лицо своих убийц.

В память о казненном герое украинцы начали флешмоб в сети: они публикуют видео казни и распространяли лозунги "Слава Украине", "Герою слава"!

По факту расстрела российскими оккупантами украинского военнопленного возбуждено уголовное производство.