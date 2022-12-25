В России неожиданно умер еще один генерал: он был представителем России при НАТО

В России умер бывший главнокомандующий Сухопутными войсками вооруженных сил страны-агрессора – генерал Алексей Маслов. Что стало причиной смерти неизвестно.

РосСМИ сообщили, что Маслов скончался в одной из московских больниц. Ему было 69 лет.

Внимание ВСУ уничтожили командующего 41 армией России генерал-майора Суховецкого

Что известно о Масловой

Пост главнокомандующего Маслов занимал с 2004 по 2008 год. Интересно, что он считался сторонником сотрудничества с Североатлантическим Альянсом.

После освобождения от должности командующего, в августе 2008 года он возглавил представительство России при НАТО в Брюсселе.

В последние годы работал специальным представителем АО "Концерн "Уралвагонзавод" по военно-техническому сотрудничеству.

Загадочные смерти в России участились

К слову, сегодня в России также сообщили о смерть Александра Бузакова – он был гендиректором компании "Адмиралтейские верфи", производящей подлодки, которые носят крылатые ракеты "Калибр".

Похоже, что в России продолжаются зачистки. Работать в Кремле становится все опаснее. Летом очень активно расширялся список загадочных смертей топ-менеджеров российских компаний, близких к российским властям.

К слову, недавно ВСУ ликвидировали двух капитанов российской армии: Владимира Дегтяренко; Степана Полетаева.

Украинские защитники ликвидировали не менее 10 действующих генералов российской армии. Еще в мае в России подтвердили гибель генерал-майоров Андрея Суховецкого и Владимира Фролова.