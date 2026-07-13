"Начнутся "голодные игры", – Капустин сказал, когда топливный кризис в России перерастет в бунт

В России топливный кризис только набирает обороты, дефицит бензина ощутят почти на всей территории страны-агрессора. Кое-где очереди тянутся на километры, и даже это не гарантирует, что топливо все-таки удастся купить.

Командир и основатель Российского добровольческого корпуса Денис "WhiteRex" Капустин отметил в интервью 24 Каналу, что ситуация довольно сложная, но она не везде одинакова. Например, в одних городах можно простоять в очереди один час, чтобы получить 20 литров бензина, а в других на это уйдет несколько дней.

Когда в России может начаться бунт?

Пока что россиянам удается привыкать к таким обстоятельствам. Несмотря на это, мы уже видим новости о скандалах у заправочных станций, вооруженных конфликтах – такие случаи со временем будут только учащаться. Когда люди поймут, что это не временные трудности, а новая реальность, станет еще тяжелее.

Интересно, что в 2007 году Владимир Путин во время своего выступления в Мюнхене назвал Россию "энергетической сверхдержавой". Это было предупреждение европейским политикам о том, что они зависимы от российских ресурсов и Кремль может диктовать свои условия.

Сегодня мы находимся в ситуации, когда "энергетическая сверхдержава" не может прокормить свой народ и реэкспортирует нефть в виде бензина в Индию, в Азию. Это выглядит смешно, потому что сначала они с большими скидками продают туда сырье, а потом покупают бензин в тех же странах,

– подчеркнул Денис "WhiteRex" Капустин.

Понятно, что наступил кризис. За него расплачивается рядовой гражданин России. Власти уверяют, что вскоре ситуация улучшится, но на самом деле все станет только хуже.

"Вполне возможно, что с наступлением первых холодов россияне окажутся в ситуации, как в фильме "Голодные игры". Проблема также в том, что публично никто не говорит о причинно-следственных связях", – подчеркнул Капустин.

В России может вспыхнуть бунт: смотрите видео

В отдельных регионах даже пытаются продвинуть версию, что якобы бензина достаточно, а виноваты во всем чиновники, продавцы, "перекупщики", которые создают искусственный дефицит. Местные власти убеждают людей, что все якобы из-за "нездорового ажиотажа", а не из-за ударов по НПЗ. К сожалению, часть людей до сих пор в это верит. Впрочем, чем ближе будут холода, тем быстрее придет понимание, а недовольство россиян может перерасти в серьезные перемены.