Командир і засновник Російського добровольчого корпусу Денис “WhiteRex” Капустін зауважив 24 Каналу, що ситуація доволі складна, але вона не всюди однакова. Наприклад, в одних містах можна простояти в черзі одну годину, щоб отримати 20 літрів бензину, а в інших на це знадобиться кілька днів.

Коли у Росії може початися бунт?

Наразі росіянам вдається призвичаюватися до таких обставин. Попри це ми вже бачимо новини про скандали біля заправних станцій, збройні конфлікти – такі випадки з часом тільки зростатимуть. Коли люди зрозуміють, що це не тимчасові труднощі, а нова реальність – стане ще важче.

Цікаво, що у 2007 році Володимир Путін під час свого виступу у Мюнхені назвав Росію "енергетичною наддержавою". Це було попередження європейським політикам про те, що вони залежні від російських ресурсів і Кремль може диктувати свої умови.

Сьогодні ми перебуваємо у ситуації, коли "енергетична надддержава" не може прогодувати свій народ і реекспортує нафту у вигляді бензину в Індію, в Азію. Це виглядає смішно, бо спершу вони з великими знижками продають туди сировину, а потім купують бензин у тих самих країнах,

– підкреслив Денис “WhiteRex” Капустін.

Зрозуміло, що настала криза. За неї розплачується пересічний громадянин Росії. Влада переконує, що невдовзі ситуація покращиться, але насправді все стане тільки гірше.

"Цілком можливо, що з настанням перших холодів росіяни опиняться у сценарії фільму "голодні ігри". Проблема також у тому, що публічно ніхто не говорить про причинно-наслідкові зв'язки" - підкреслив Капустін.

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В окремих регіонах навіть намагаються просунути версію, що нібито бензину достатньо, а винні в усьому чиновники, продавці, "перекупи", які створюють штучний дефіцит. Влада на місцях переконує людей, що все буцімто через "нездоровий ажіотаж", а не через удари по НПЗ. На жаль, частина людей досі в це вірить. Втім чим ближчими будуть холода, тим швидше з'явиться розуміння, а невдоволення росіян може перерости у серйозні зрушення.