Россия объявила в "международный розыск" экс-министров обороны Федорова и Резникова

Следственный комитет России объявил в так называемый международный розыск экс-министров обороны Украины Михаила Федорова и Алексея Резникова. Российские силовики заочно выдвинули украинским чиновникам ложные обвинения в якобы причастности к преступлениям против гражданского населения на Донбассе.

Об этом абсурдном решении страны-агрессора пишет ряд пропагандистских СМИ.

Почему Россия объявила в розыск Резникова и Федорова?

Российский Следственный комитет якобы установил причастность бывших украинских чиновников к событиям на востоке Украины. Представители страны-террористки обвиняют украинских экс-чиновников в якобы организации силовых действий в регионе.

Экс-министры обороны Резников и Федоров проводили карательные операции на Донбассе. Им заочно предъявляют обвинения,

– заявили в российском ведомстве.

На фоне этих заочных обвинений оккупационные власти сообщили о внесении обоих бывших чиновников в список разыскиваемых лиц.

Что известно о работе Резникова на посту главы министерства?

Алексей Резников возглавлял Министерство обороны Украины с ноября 2021 года по сентябрь 2023 года. На период его пребывания в должности пришлись подготовка к полномасштабному вторжению и первые полтора года войны.

Среди основных результатов его работы называли привлечение масштабной военной помощи от партнеров, договоренности о передаче Украине артиллерии, HIMARS, систем ПВО Patriot и IRIS-T, а также участие в координации формата "Рамштайн".

В то же время его пребывание в должности сопровождалось скандалами, связанными с закупками продовольствия для ВСУ и военной одежды. В сентябре 2023 года Резникова уволили с должности. Зеленский объяснил это решение необходимостью новых подходов в Минобороны. Его преемником стал Рустем Умеров.

Чем отличился Федоров?

Михаил Федоров возглавлял Министерство обороны Украины с 14 января по 16 июля 2026 года, проработав на этой должности около шести месяцев.

За время работы он сосредоточился на развитии Defense Tech и технологическом перевооружении армии. Среди его инициатив были "Логистический локдаун", "Линия дронов", маркетплейс Brave1 и Defense AI Center A1.

Также речь шла о разработке новых средств поражения и перехвата. Отдельным направлением стала международная военная поддержка: сообщалось о заключении контрактов на ракеты Patriot PAC-2 GEM-T и истребители Gripen. В сфере мобилизации Федоров инициировал аудит ТЦК и подготовку изменений в систему комплектования войск.

В июле Федоров покинул пост на фоне перестановок в правительстве и конфликта с тогдашним главнокомандующим Александром Сырским. После того как его уволили с поста министра, обязанности временно исполнял Евгений Хмара, а 19 августа Верховная Рада назначила его главой Минобороны.