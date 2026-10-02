Про таке абсурдне рішення країни-агресорки пише низка пропагандистських медіа.

За що Росія оголосила в розшук Резнікова й Федорова?

Російський слідчий комітет буцімто встановив причетність колишніх українських урядовців до подій на сході України. Представники країни-терористки закидають українським експосадовцям нібито організацію силових дій у регіоні.

Ексміністри оборони Резніков і Федоров проводили каральні операції на Донбасі. Їм заочно висувають звинувачення,

– заявили в російському відомстві.

На тлі цих заочних обвинувачень окупаційні органи повідомили про внесення обох колишніх урядовців до переліку розшукуваних осіб.

Що відомо про роботу Резнікова на посаді очільника міністерства?

Олексій Резніков очолював Міністерство оборони України з листопада 2021-го до вересня 2023 року. На час його каденції припали підготовка до повномасштабного вторгнення та перші півтора року війни.

Серед основних результатів його роботи називали залучення масштабної військової допомоги від партнерів, домовленості про передачу Україні артилерії, HIMARS, систем ППО Patriot та IRIS-T, а також участь у координації формату "Рамштайн".

Водночас його каденція супроводжувалася скандалами із закупівлями харчів для ЗСУ та військового одягу. У вересні 2023 року Резнікова звільнили з посади. Зеленський пояснив рішення необхідністю нових підходів у Міноборони. Його наступником став Рустем Умєров.

Чим відзначився Федоров?

Михайло Федоров очолював Міністерство оборони України з 14 січня до 16 липня 2026 року, пропрацювавши на посаді близько шести місяців.

За час роботи він зосередився на розвитку Defense Tech та технологічному переозброєнні армії. Серед його ініціатив були "Логістичний локдаун", "Лінія дронів", маркетплейс Brave1 і Defense AI Center A1.

Також ішлося про розробку нових засобів ураження та перехоплення. Окремим напрямом стала міжнародна військова підтримка: повідомлялося про укладання контрактів на ракети Patriot PAC-2 GEM-T та винищувачі Gripen. У сфері мобілізації Федоров ініціював аудит ТЦК та підготовку змін до системи комплектування війська.

У липні Федоров залишив посаду на тлі урядових змін і конфлікту з тодішнім головнокомандувачем Олександром Сирським. Після його звільнення з посади міністра тимчасово виконував обов'язки Євгеній Хмара, а 19 серпня Верховна Рада призначила його очільником Міноборони.