Жительницу Тюмени признали виновной в "дискредитации российской армии". Интересно, что девушка просто написала мелом на асфальте "Нет вобле!".

Теперь россиянка должна заплатить 30 тысяч рублей штрафа. Об этом сообщили росСМИ, информирует 24 канал.

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Как вобла русскую армию дискредитирует

Суд уже второй раз рассматривал дело против Алисы из Тюмени. В конце сентября на центральной площади Единства и Согласия она сделала мелом надпись "Нет вобле!". Однако полицейские увидели в нем именно "дискредитацию вооруженных сил России". В отношении девушки возбудили административное дело.

Впрочем, во время судебного заседания, россиянка заявила, что имела в виду именно "Нет вобле", а не "нет войне", ведь будто бы "испытывает неприязнь к этому виду рыб". Тогда полицейским не удалось опровергнуть такое объяснение. Алису оправдали и даже вернули ей мел.

Вскоре полиция подала апелляцию и дело направили на новое рассмотрение. Суд постановил, что жительница Тюмени выступала не против рыбы. Поэтому россиянку признали виновной в "дискредитации вооруженных сил России". Теперь ей придется заплатить 30 тысяч рублей штрафа.

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В российском кодексе об административных правонарушениях статья о "публичных действиях, направленных на дискредитацию вооруженных сил России" появилась лишь в начале марта 2022 года. Однако, правоохранители уже составили по нейВ основном решения о "дискредитации" ну очень абсурдны. К примеру, недавно в России признали "дискредитацией" армии плакат с надписью "я люблю своего папу" и описание сна о Зеленском. Похоже, что в государстве-агрессоре обострение маразма.