Тепер росіянка повинна сплатити 30 тисяч рублів штрафу. Про це повідомили росЗМІ, інформує 24 канал.

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Як вобла російську армію дискредитує

Суд вже вдруге розглядав справу проти Аліси з Тюмені. Наприкінці вересня на центральній площі Єдності та Злагоди вона зробила крейдою напис "Ні воблі!". Однак, поліцейські побачили в ньому саме "дискредитацію збройних сил Росії". Проти дівчини відкрили адміністративну справу.

Втім, під час судового засідання, росіянка заявила, що мала на увазі саме "Ні воблі", а не "Ні війні", адже начебто "відчуває неприязнь до цього виду риб". Тоді поліцейським не вдалося спростувати таке пояснення. Тож Алісу виправдали та навіть повернули їй крейду.

Уже незабаром поліція подала апеляцію і справу направили на новий розгляд. Суд постановив, що мешканка Тюмені все ж таки виступала не проти риби. Тож росіянку визнали винною у "дискредитації збройних сил Росії". Тепер їй доведеться заплатити 30 тисяч рублів штрафу.

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