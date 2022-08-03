Cвоих "почитают": в России отказали в бесплатном проезде потерявшему в Украине ноги оккупанту

россияне еще раз доказывают, что тезис "своих не бросаем" – полный бред. Так, оккупанту в России отказали в бесплатном проезде.

Видео конфликта захватчика с водителем общественного транспорта было обнародовано в сети, передает 24 канал.

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На обнародованных кадрах видно, как оккупант на инвалидной коляске подъезжает к маршрутке. Но ему никто не помогает подняться внутрь. Более того, водитель отказывает захватчику в бесплатном проезде.

Я ведь воевал. Я потерял ноги. За что? А как же денацификация,

– возмутился оккупант.

В ответ люди недовольно и раздраженно просили водителя маршрутки поскорее трогаться. Вот, что в россии означает "своих не бросаем".

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Враг несет колоссальные потери в войне против Украины

Вооруженные Силы Украины продолжают очищать украинскую землю от пришедших к нам с войной захватчиков. С 24 февраля они ликвидировали 41 350 врагов. Заметим, что это лишь приблизительные данные, поскольку невозможно вести точные подсчеты во время активных сражений.

Потери врага в технике

танков – 1774 (+6),

боевых бронированных машин – 4022 (+8),

артиллерийских систем – 939 (+3),

РСЗО – 259 (+0),

средств ПВО –118 (+1),

самолетов – 223 (+0),

вертолетов – 191 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 740 (+1),

крылатых ракет – 180 (+6),

кораблей – 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2922 (+8),

специальной техники – 83 (+1).

Предыдущий день для ВСУ был успешен по охоте на крылатые ракеты. Их наши защитники сбили 6. Также больше никуда не поедут 6 российских танков и 8 боевых бронированных машин.

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