Відео конфлікту загарбника з водієм громадського транспорту оприлюднили у мережі, передає 24 канал.
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На оприлюднених кадрах видно, як окупант на інвалідному візку під'їжджає до маршрутки. Але йому ніхто не допомагає піднятися всередину. Ба більше, водій відмовляє загарбнику у безкоштовному проїзді.
Я ж воював. Я ноги втратив. За що? А як же денацифікація,
– обурився окупант.
У відповідь люди незадоволено та роздратовано просили водія маршрутки чимшвидше рушати. Ось, що в росії означає "своїх не кидаємо".
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Ворог зазнає колосальних втрат у війні проти України
Збройні Сили України продовжують очищати українську землю від загарбників, які прийшли до нас з війною. З 24 лютого вони ліквідували 41 350 ворогів. Зауважимо, що це лише приблизні дані, оскільки неможливо вести точні підрахунки під час активних боїв.
Втрати ворога у техніці
- танків – 1774 (+6),
- бойових броньованих машин – 4022 (+8),
- артилерійських систем – 939 (+3),
- РСЗВ – 259 (+0),
- засоби ППО –118 (+1),
- літаків – 223 (+0),
- гелікоптерів – 191 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 740 (+1),
- крилаті ракети – 180 (+6),
- кораблі– 15 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2922 (+8),
- спеціальна техніка – 83 (+1).
Попередній день для ЗСУ був успішним щодо полювання на крилаті ракети. Їх наші захисники збили аж 6. Також більше нікуди не поїдуть 6 російських танків та 8 бойових броньованих машин.
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