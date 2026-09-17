В самых восточных регионах России, на Камчатке и Чукотке, открылись первые избирательные участки для голосования на так называемых выборах в Госдуму. В целом по стране начинаются трехдневные выборы, которые также включают выборы глав регионов и местных парламентов.

Об этом пишут российские СМИ.

Что известно об открытии первых избирательных участков в России?

Избирательные участки начали работу в самых отдаленных регионах страны-агрессора. На Чукотке и Камчатке уже 8 часов утра по местному времени.

В то же время в Центральной избирательной комиссии России заработала специальная видеостена для трансляции хода голосования из разных уголков страны.

Голосование продлится три дня, с пятницы 18 сентября по воскресенье 20 сентября.

Помимо выборов депутатов в Госдуму, в восьми регионах состоятся прямые выборы глав, в частности в Мордовии, Чечне, Тыве, а также в Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской и Ульяновской областях.

Руководителей еще трех субъектов – Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестана – будут избирать депутаты местных парламентов. Кроме того, в 39 регионах пройдут выборы в местные законодательные собрания.

Важно уточнить! Аналитики ISW отмечают, что Кремль регулярно манипулирует внутриполитическими процессами для достижения собственных целей. Заранее спланированную победу правящей партии власти страны-агрессора намерены представить как неопровержимое доказательство широкой народной поддержки военной агрессии.

Со своей стороны советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что Россия включила Краматорск, Славянск и Святогорск в избирательный округ на выборах депутатов Госдумы.

По его словам, оккупационные органы также сформировали для этого округа списки, в которые внесли более 550 тысяч так называемых избирателей.