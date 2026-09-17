Про це пишуть російська медіа.

Що відомо про відриття перших виборчих дільниць у Росії?

Виборчі дільниці розпочали роботу в найвіддаленіших регіонах країни-агресорки. На Чукотці й Камчатці вже 8-ма година ранку за місцевим часом.

Водночас у Центральній виборчій комісії Росії запрацювала спеціальна відеостіна для трансляції перебігу голосування з різних куточків країни.

Голосування триватиме протягом трьох днів, з п'ятниці 18 вересня по неділю 20 вересня.

Окрім виборів депутатів до Держдуми, у восьми регіонах відбудуться прямі вибори голів, зокрема у Мордовії, Чечні, Тиві, а також у Бєлгородській, Брянській, Тверській, Пензенській та Ульяновській областях.

Керівників ще трьох суб'єктів – Карачаєво-Черкесії, Північної Осетії та Дагестану – обиратимуть депутати місцевих парламентів. Крім того, у 39 регіонах пройдуть вибори до місцевих законодавчих зборів.

Важливо уточнити! Аналітики ISW зазначають, що Кремль регулярно маніпулює внутрішньополітичними процесами задля досягнення власних цілей. Заздалегідь сплановану перемогу провладної партії влада країни-агресорки має намір подати як беззаперечний доказ широкої народної підтримки військової агресії.

Зі свого боку радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що Росія включила Краматорськ, Слов'янськ і Святогірськ до виборчого округу на виборах депутатів Держдуми.

За його словами, окупаційні органи також сформували для цього округу списки, до яких внесли понад 550 тисяч так званих виборців.