В России отреагировали на заявление Трампа о трехдневном перемирии

В России отреагировали на предложение Трампа о трехдневном перемирии. Там говорят, что это в интересах Москвы.

Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, передает "Вы слушали маяк".

Как в России относятся к перемирию, которое предложил Трамп?

Ушаков заявил, что предложение Трампа является развитием его разговора с Путиным ранее.

Такая договоренность была достигнута в ходе разговора двух лидеров, во время которого было отмечено, что США и СССР были союзниками во Второй мировой войне. Москва полностью поддержала идею перемирия.

Перемирие с 9 по 11 мая включает обмен пленными 1000 на 1000. Ушаков отметил, что представители США находятся на связи с Киевом.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что продолжить перемирие до 11 мая было идеей Трампа.

Россия настаивала на перемирии 8 – 9 мая, а Трамп хочет 3 дня