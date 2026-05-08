В России отреагировали на заявление Трампа о трехдневном перемирии
В России отреагировали на предложение Трампа о трехдневном перемирии. Там говорят, что это в интересах Москвы.
Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, передает "Вы слушали маяк".
Как в России относятся к перемирию, которое предложил Трамп?
Ушаков заявил, что предложение Трампа является развитием его разговора с Путиным ранее.
Такая договоренность была достигнута в ходе разговора двух лидеров, во время которого было отмечено, что США и СССР были союзниками во Второй мировой войне. Москва полностью поддержала идею перемирия.
Перемирие с 9 по 11 мая включает обмен пленными 1000 на 1000. Ушаков отметил, что представители США находятся на связи с Киевом.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что продолжить перемирие до 11 мая было идеей Трампа.
Россия настаивала на перемирии 8 – 9 мая, а Трамп хочет 3 дня
Президент США Дональд Трамп объявил перемирие между Украиной и Россией с 9 по 11 мая.
В рамках перемирия состоится обмен пленными 1000 на 1000 между сторонами войны.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил трехдневное перемирие с Россией с 9 по 11 мая и выразил надежду, что США обеспечат выполнение договоренностей российской стороной.
Россия угрожает Украине массированным ракетным ударом, если Киев попытается сорвать празднование 9 мая в Москве.
Пресс-секретарь российского МИД Захарова назвала заявления Владимира Зеленского о перемирии 5 – 6 мая "кровавым пиаром".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что объявленное Украиной перемирие на 5 – 6 мая фактически было сорвано Россией.
В связи с этим, по его словам, Украина будет реагировать в соответствии с ситуацией и будет действовать зеркально.