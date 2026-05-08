Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, передає "Вы слушали маяк".

Як у Росії ставляться до перемир'я, яке запропонував Трамп?

Ушаков заявив, що пропозиція Трампа є розвитком його розмови з Путіним раніше.

Така домовленість була досягнута в ході розмови двох лідерів, під час якої було зазначено, що США та СРСР були союзниками у Другій світовій війні. Москва цілком підтримала ідею перемир'я.

Перемир'я з 9 по 11 травня включає обмін полоненими 1000 на 1000. Ушаков зазначив, що представники США перебувають на зв'язку з Києвом.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що продовжити перемир'я до 11 травня було ідеєю Трампа.