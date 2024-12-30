Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Мариуполь.Сопротивление.
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Что известно о поджоге вагонов в России
Так, примерно в 03:10 по киевскому времени партизаны на станции Дмитров Московская область подожгли новый электропоезд ЭП2Д-0014. Его как раз подвергли капитальному ремонту на местном машиностроительном заводе и планировали отправить на оккупированные территории. Однако с этим не сложилось.
Главный вагон электропоезда полностью выгорел. Стоимость одного вагона – 50 миллионов рублей,
– указали агенты сопротивления.
Партизаны сожгли главный вагон электропоезда: смотрите видео
Примерно через час после этого участники сопротивления в депо Лобня Московской области подожгли тепловоз. По предварительным результатам он понес безвозвратные потери.
В Московской области подожгли тепловоз: смотрите видео
"Очередная замечательная совместная операция МСпротивления и Сопротивления Приазовья на территории России. С наступающим, мр*зи", – написали партизаны.