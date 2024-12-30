Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Маріуполь.Спротив.

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Що відомо про підпал вагонів у Росії

Так, приблизно о 03:10 за київським часом партизани на станції Дмитров Московська область підпалили новий електропотяг ЕП2Д-0014. Його саме піддали капітальному ремонту на місцевому машинобудівному заводі і планували відправити на окуповані території. Однак з цим не склалося.

Головний вагон електропоїзда повністю вигорів. Вартість одного вагону – 50 мільйонів рублів,

– вказали агенти спротиву.

Партизани спалили головний вагон електропотяга: дивіться відео

Приблизно за годину після цього учасники спротиву в депо Лобня Московської області підпалили тепловоз. За попередніми результатами він зазнав безповоротних втрат.

У Московській області підпалили тепловоз: дивіться відео

"Чергова чудова спільна операція МСпротиву та Спротиву Приазовя на території Росії. З прийдешнім, мр*зі", – написали партизани.