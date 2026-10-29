После заявлений о том, что их жизни "ничто не угрожает": в России подтвердили гибель элитных пилотов

В России признали гибель летчиков элитной авиагруппы "Русские витязи" во время полета 21 октября. Соратники погибших заявили, что их жизнь безвозвратно разделилась на "до" и "после".

Об этом сообщила пилотажная группа "Русские витязи".

Каковы подробности гибели вражеских летчиков?

Во время выполнения задания погибли полковник Олег Ерофеев и подполковник Владимир Кочетов. О потере офицеров подразделение объявило лишь на девятый день после авиакатастрофы.

Сегодня – девятый день, как наша жизнь и наша история разделились на "до" и "после". Каждая строка этого текста дается очень нелегко, так же как и нелегко проходят все эти дни без наших дорогих друзей, братьев по крылатому строю: полковника Олега Ивановича Ерофеева и подполковника Владимира Геннадьевича Кочетова,

– отметили в обращении российские военные.

Обстоятельства крушения российских самолетов

Пилотажная группа выполняет полеты, в частности на тяжелых истребителях Су-30. Именно в день гибели офицеров российское Минобороны заявляло об аварии самолета этого типа во время тренировочного вылета в Калининградской области.

Тогда в российском ведомстве уверяли, что экипаж успешно катапультировался, и жизни летчиков ничего не угрожает. Никаких официальных заявлений о потерях российское командование не публиковало.

В тот же день российские провоенные блогеры написали об аварии еще одного Су-30, в результате которой экипаж разбился насмерть. Информацию о катастрофе второго самолета Минобороны России тогда вообще проигнорировало.



Гибель пилотов "Русские витязи" / Фото со страницы группы

Боевой опыт погибших офицеров

Оба офицера имели большой летный стаж и освоили истребители МиГ-29, Су-27, Су-30СМ и Су-35С. Полковник Олег Ерофеев служил заместителем начальника Центра демонстрации авиационной техники, а подполковник Владимир Кочетов занимал должность инспектора службы безопасности полетов.

Как уже сообщалось на нашем сайте, самолеты группы дислоцируются на аэродроме Кубинка в Московской области. Хотя подразделение создавалось для демонстрационных полетов, после начала полномасштабного вторжения его экипажи начали направлять на боевые задания. Напомним, ранее мы писали о подробностях потерь российской пилотажной группы.