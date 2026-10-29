Після заяв, що їхньому життю "нічого не загрожує": у Росії підтвердили загибель елітних пілотів

Про це повідомила пілотажна група "Русские витязи".

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Які подробиці загибелі ворожих льотчиків?

Під час виконання завдання загинули полковник Олег Єрофєєв та підполковник Володимир Кочетов. Про втрату офіцерів підрозділ оголосив лише на дев'ятий день після авіакатастрофи.

Сьогодні – дев'ятий день, як наше життя та наша історія розділилися на "до" і "після". Кожен рядок цього тексту дається дуже нелегко, так само як і нелегко минають усі ці дні без наших дорогих друзів, братів по крилатому строю: полковника Олега Івановича Єрофєєва та підполковника Володимира Геннадійовича Кочетова– зазначили у зверненні російські військові.

Обставини падіння російських літаків

Пілотажна група виконує польоти, зокрема на важких винищувачах Су-30. Саме в день загибелі офіцерів російське Міноборони заявляло про аварію літака цього типу під час тренувального вильоту в Калінінградській області.

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Тоді у російському відомстві переконували, що екіпаж успішно катапультувався, а життю льотчиків нічого не загрожує. Жодних офіційних заяв про втрати командування Росії не публікувало.

Того ж дня російські провоєнні блогери написали про аварію ще одного Су-30, унаслідок якої екіпаж розбився на смерть. Інформацію про катастрофу другого борту Міноборони Росії тоді взагалі проігнорувало.

Загибель пілотів "Русские витязи" / Фото зі сторінки групи

Бойовий досвід загиблих офіцерів

Обидва офіцери мали великий льотний стаж і опанували винищувачі МіГ-29, Су-27, Су-30СМ і Су-35С. Полковник Олег Єрофєєв служив заступником начальника Центру показу авіаційної техніки, а підполковник Володимир Кочетов обіймав посаду інспектора служби безпеки польотів.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, літаки групи дислокуються на аеродромі Кубинка в Московській області. Хоча підрозділ створювали для демонстраційних польотів, після початку повномасштабного вторгнення його екіпажі почали відправляти на бойові завдання. Нагадаємо, раніше ми писали про деталі втрат російської пілотажної групи.