Адвокат сообщила о смерти крымскотатарского политзаключенного Гафарова в российском СИЗО

Крымчанина Джемиля Гафарова российские оккупанты приговорили к 13 годам. Враги не давали ему никакой медицинской помощи, мужчина погиб.

Об этом для общественного объединения "Крымская солидарность" сообщила адвокат Лилия Гемеджи. Гафаров находился в изоляторе Новочеркасска.

К теме Требовал операции и просил о помощи: осужденный в Крыму украинец Ширинг умер в колонии

"Я позвонила по телефону в СИЗО, мне сообщили, что он умер. Сказали, что его сегодня заберут в морг", – рассказала Гемеджи.

Требовал регулярного диализа

Здоровье незаконно заключенного 60-летнего Гафарова ухудшалось. Его адвокат Эмиль Курбединов сообщал, что мужчине отказывали провести медицинское обследование.

Супруга заключенного Разие Гафарова отмечала, что в 2017 году ее муж пережил инфаркт миокарда. Он был в тяжелом состоянии. Кроме того, Гафарову диагностировали почечную недостаточность с нарушением фильтрации почек. Следовательно, мужчина нуждался в регулярном диализе почек. В условиях СИЗО это невозможно проводить.

Российская федеральная служба исполнения публично не сообщает о смерти Гафарова.



Джемиль Гафаров / Фото со страницы "Крымской солидарности"

Что известно об обвинениях от оккупантов

Российский суд 11 января заключил в тюрьму крымских татар по "делу крымских мусульман". Речь идет об Алиме Каримове, Сейране Муртазе, Эрфане Османове, Джемиле Гафарове и Сервете Газиеве. Их обвинили в терроризме.

Людей задержали 27 марта 2019 года. Оккупанты пришли в их дома.