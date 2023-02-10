Про це для громадського об'єднання "Кримська солідарність" повідомила адвокатка Ліля Гемеджі. Гафаров перебував в ізоляторі Новочеркаська.

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"Я зателефонувала до СІЗО, мені повідомили, що він помер. Сказали, що його сьогодні заберуть у морг", – розповіла Гемеджі.

Потребував регулярного діалізу

Здоров'я незаконно ув'язненого 60-річного Гафарова погіршувалося. Його адвокат Еміль Курбедінов повідомляв, що чоловікові відмовляли провести медичне обстеження.

Дружина ув'язненого Разіє Гафарова зазначала, що у 2017 році її чоловік пережив інфаркт міокарда. Він був у важкому стані. Крім цього, Гафарову діагностували ниркову недостатність із порушенням фільтрації нирок. Відтак чоловік потребував регулярного діалізу нирок. В умовах СІЗО це неможливо проводити.

Російська федеральна служба виконання публічно не повідомляє про смерть Гафарова.



Джеміль Гафаров / Фото зі сторінки "Кримської солідарності"

Що відомо про звинувачення від окупантів

Російський суд 11 січня ув'язнив кримських татар у "справі кримських мусульман". Мовиться про Аліма Карімова, Сейрана Муртазу, Ерфана Османова, Джеміля Гафарова та Сервета Газієва. Їх звинуватили у тероризмі.

Людей затримали 27 березня 2019 року. Окупанти прийшли до їхніх домівок.