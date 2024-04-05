Путин раздает прокремлевским бизнесменам отобранные предприятия, - разведка Британии

Путин раздает конфискованные в России предприятия прокремлевским бизнесменам. Таким образом диктатор создает из сторонников войны с Украиной новую "элиту".

Разведка Британии проанализировала перераспределение активов в России и заметила закономерность, что российский диктатор создает новую "элиту", еще более прокремлевскую и националистическую.

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Россия берет больше компаний под государственный контроль

По данным британской разведки, с момента начала полномасштабного вторжения в Украину Россия взяла под государственный контроль около 180 компаний на сумму около 11,5 миллиарда долларов.

Сообщается, что приоритет отдается компаниям, принадлежащим иностранцам, в частности россиянам, живущим за рубежом.

С высокой степенью вероятности это связано со стремлением государства сократить внешние (особенно западные) связи в российской экономике,

– говорится в сообщении.

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Путин создает новую националистическую "элиту"

Разведчики Британии установила, что Кремль перераспределяет активы прокремлевским бизнесменам, которые поддерживают войну против Украины.

Эта деприватизация может быть связана с призывом президента Путина в своем обращении к россиянам в феврале 2024 года создать новую националистическую элиту, зародившуюся вследствие войны против Украины.

Отмечается, что увеличение военных расходов усилило финансовое давление на Россию, особенно на фоне санкций и вывода капитала из России с начала полномасштабного вторжения.

Разведка Британии также предполагает, что Россия, вероятнее всего, усилит контроль над компаниями в стратегических отраслях, таких как оборона.