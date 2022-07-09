В россии показали будущие "москвичи" – в них узнали китайские авто

В россии провели презентацию "новых моделей" автомобильного завода "Москвич". Однако есть один нюанс – четыре представленные модели, это машины китайского производителя JAC.

Презентация новых "москвичей" прошла 6 июля. После того, как журналисты обратили внимание на то, что "новые российские автомобили" очень напоминают старые китайские, в россии уже нашли оправдание.

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Как оправдываются разработчики "москвича"

В пресс-службе "камаза", помогающей возобновить производство автомобилей "москвич", уже заявили, что на презентации был показан не реальный будущий вид автомобиля, а просто возможный пример того, как они выглядят.

Не подтверждаем, что на представленной презентации показан реальный будущий вид автомобиля. Это был возможный пример того, как выглядят автомобили,

– сказали в пресс-службе.

Поэтому для чего проходила эта презентация – непонятно. Поскольку первоначально планировалось, что "Камаз" представит будущий вид нового "москвича".



Презентация будущего "москвича" / Фото по пропагандистским каналам

Как Renault стала "москвичем"

Напомним, что после того, как компания Renault окончательно покинула российский рынок, 3 июня бывший завод Renault в Москве официально переименовали в АО "Московский автомобильный завод москвич". Теперь вместо элитных автомобилей кремль будет производить "москвичи".