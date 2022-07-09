Презентація нових "москвичів" відбулась 6 липня. Після того, як журналісти звернули увагу на те, що "нові російські автівки" дуже нагадують старі китайські, у росії вже знайшли виправдання.

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Як виправдовуються розробники "москвича"

У пресслужбі "камаза", який допомагає відновити виробництво автомобілів "москвич", вже заявили, що на презентації був показаний не реальний майбутній вигляд автомобіля, а просто можливий приклад того, як вони виглядають.

Не підтверджуємо, що на презентованій презентації показаний реальний майбутній вигляд автомобіля. Це був можливий приклад того, як виглядають автомобілі,

– сказали в пресслужбі.

Тож для чого відбувалась ця презентація – незрозуміло. Оскільки початково планувалось, що "Камаз" презентує майбутній вигляд нового "москвича".



Презентація майбутнього "москвича" / Фото з пропагандистських каналів

Як Renault стала "москвичем"

Нагадаємо, що після того, як компанія Renault остаточно покинула російський ринок, 3 червня колишній завод Renault в москві офіційно перейменували на АТ "Московський автомобільний завод москвич". Тож тепер замість елітних автівок кремль вироблятиме "москвичі".