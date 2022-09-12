В россии при странных обстоятельствах погиб директор государственной корпорации

В россии в последнее время учащаются случаи смерти крупных чиновников и бизнесменов. Стало известно, что внезапно и трагически погиб директор Иван Печорин.

Так, в понедельник, 12 сентября, пресс-служба корпорации, где работал печорин, сообщила, что это произошло во Владивостоке, в районе острова Русский. Известно, что мужчина был директором по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

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Детали смерти чиновника

Согласно сообщениям росСМИ, случай произошел на дальнем Востоке в районе мыса Игнатьева. Для спасательной операции, которая длилась 2 дня, привлекли городских и краевых спасателей, пожарные формирования и сотрудников МЧС.

Тело директора обнаружили в понедельник, 12 сентября, сотрудники спасательных служб возле села Берегово, которое находится на противоположной стороне Амурского залива. Как сообщается, реанимировать его было невозможно.

Согласно официальной версии следствия, бизнесмен якобы выпал из катера на полном ходу.

Отметим, что, по сообщениям РосСМИ, это уже вторая смерть крупных чиновников в корпорации. В феврале 2022 года из-за инсульта умер генеральный директор игорь носов.

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Не первая трагическая смерть чиновников и бизнесменов в россии

Менее чем 2 недели назад, 1 сентября 2022 года, стало известно и о смерти другого чиновника. Так на территории московской больницы нашли тело равиля маганова, который был председателем совета директоров "Лукойла". Российские СМИ пишут, что нет точной информации о смерти мужчины, однако известно, что чиновник случайно выпал или сам выбросился из окна больницы на 6 этаже.

Гибель управленца могла быть несчастным случаем, ведь он выпал со стороны больницы, которая сейчас находится на ремонте, камер видеонаблюдения там нет. В то же время, там размещены балконы, которыми, по идее, не должны пользоваться пациенты.

Другой чиновник "Лукойла" умер в начале мая при загадочных обстоятельствах после лечения похмелья у шамана. Им был олигарх александр субботин, тело которого обнаружили в подвале дома шамана, проводившего необычные обряды.

Известно, что он пользовался услугами представителей нетрадиционной медицины, чтобы избавиться от похмелья. Для этого на теле делался надрез, куда и капали лягушачьим ядом. После этого на человека нападала рвота. А уже после нее – долгожданное облегчение.

Однако такой ритуал, к которому в очередной раз прибег олигарх, не помог, у него возникли проблемы с сердцем. Шаман вызвать медиков не захотел, дал субботину таблетку корвалол и уложил спать в подвале. Там русский миллиардер и скончался.

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