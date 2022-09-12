Чоловік був директором з авіаційної галузі Корпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики. У понеділок, 12 вересня, пресслужба корпорації, де він працював, повідомила про його загибель у Владивостоці, в районі острова Руський.

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Деталі смерті чиновника

Згідно з повідомленнями росЗМІ, випадок стався на далекому Сході в районі мису Ігнатьєва. Для рятувальної операції, яка тривала 2 дні, залучили міських та крайових рятувальників, пожежні формування та співробітників МНС.

Тіло директора виявили у понеділок, 12 вересня, співробітники рятувальних служб біля села Берегове, яке знаходиться на протилежному боці Амурської затоки. Як повідомляється, реанімувати його було неможливо.

Згідно з офіційною версією слідства, бізнесмен нібито випав з катера на повному ходу.

Зазначимо, що за повідомленнями росЗМІ це вже друга смерть великих чиновників у корпорації. У лютому 2022 року через інсульт помер генеральний директор ігор носов.

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Не перша трагічна смерть чиновників та бізнесменів у росії

Зовсім недавно, 1 вересня 2022 року, стало відомо і про смерть іншого посадовця. Так, на території московської лікарні знайшли тіло равіля маганова, який був головою ради директорів "Лукойлу". Російські ЗМІ пишуть, що немає точної інформації про смерть чоловіка, однак відомо, що посадовець випадково випав або ж сам викинувся з вікна лікарні на 6 поверсі.

Загибель управлінця могла бути нещасним випадком, адже він випав зі сторони лікарні, яка зараз перебуває на ремонті, камер відеоспостереження там немає. Водночас там розміщені балкони, якими, по ідеї, не мають користуватися пацієнти.

Інший посадовець "Лукойлу" помер на початку травня за загадкових обставин після лікування похмілля в шамана. Ним був олігарх олександр суботін, тіло якого виявили в підвалі будинку шамана, який проводив незвичні обряди.

Відомо, що він користувався послугами представників нетрадиційної медицини, щоб позбутися похмілля. Для цього на тілі робився надріз, куди й капали жаб'ячою отрутою. Після цього на людину нападала рвота. А вже після неї – довгоочікуване полегшення.

Однак такий ритуал, до якого вчергове вдався олігарх, не допоміг, і йому стало погано з серцем. Шаман викликати медиків не захотів, натомість дав суботіну таблетку корвалол та поклав спати в підвалі. Там російський мільярдер і помер.

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