"Москва" пол года как на дне, а еще одного моряка только теперь сочли погибшим
Источник:Анатолий Штефан "Штирлиц"
Российские власти твердо настаивали, что потерь в результате инцидента с крейсером "Москва" не было. Однако через полгода после затопления судна оккупанты начинают подтверждать погибших.
Еще одним затонувшим на крейсере оказался 21-летний Георгий Шакуро. Ранее родители искали своего сына, однако власти уверяли, что он "пропал без вести".
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Шакуро родом из Красноярска. Он проходил военную службу на крейсере "Москва".
Россия начинает признавать жертвы
Долгое время государство-агрессор скрывало жертвы и говорило родным, что их сыновья или мужья просто "пропали". Мол, только один человек погиб. Однако в начале ноября так называемый "суд" в Севастополе признал 17 моряков из крейсера "Москва" погибшими. Это произошло по иску родственников.
"Москва" отправилась ко дну: что известно
Флагман черноморского флота России крейсер "Москва" затонул 14 апреля 2022 года. В этом ему помогли 2 украинских ракеты "Нептун". В России так и не признали, что это ВСУ потопило их судно. Мол, на крейсере просто вспыхнул пожар, приведший к детонации боезаряда.
Точное количество погибших моряков неизвестно, ведь россияне старательно пытаются его скрыть. Однако в момент попадания ракет на "Москве" находились около 510 членов экипажа. По меньшей мере половина из них могла погибнуть
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