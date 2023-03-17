Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, в русской армии действует жесткая система мотивации – угроза быть убитым еще до того, как попадешь на фронт.

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Мобилизация в обмен на жизнь

Олег Жданов подчеркнул, что эффективность и действенность российских военных снижается.

Угледар – это показательный участок фронта. Они до сих пор не могут перегруппироваться и возобновить там активные наступательные действия,

– подчеркнул он.

По его мнению, в российской армии распространяется тенденция отказываться участвовать в боевых действиях, особенно после первого боевого столкновения.

Жданов объяснил, что россияне сейчас возвращаются в 1918 год, когда была создана Красная армия. В ней тех, кто отказывался воевать, безжалостно расстреливали перед построением.

"Они сейчас делают почти то же", – сосредоточил внимание он.

По словам военного эксперта, иллюзорный мир самого Путина и его свита начинает сталкиваться с реалиями жизни.

Олег Жданов рассказал, как происходит мобилизация в России: смотрите видео

Россия в агонии формирует армию

Олег Жданов рассказал, что у России забирают в армию обманом. В частности, под предлогом проверки данных мужчин агитируют подписывать контракт с Вооруженными силами.

Действительно, Россию захлестнула волна повесток к военкоматам,

– убежден он.

По его мнению, если россиянин отказывается брать в руки оружие, к нему применяются угрозы, шантаж.

"Кто отказывается подписывать контракт, того отправляют на собрание. Они заканчиваются мобилизацией и отправкой на фронт", – отметил он.

Так что избежать мобилизации почти не удается.

Путин никак не насытится числом мобилизованных

Военный эксперт объяснил, что Путин поставил задачу до конца года собрать 400 тысяч контрактников.

"Это безумная цифра даже для России", – подчеркнул он.

К тому же только к маю в планах диктатора пополнить ряды своей армии полмиллиона человек.

И такая волна повесток – они будут выполнять это распоряжение. Хотя мы знаем, что мобилизационная система России может пропускать не более 120–130 тысяч военнослужащих в месяц при наличии соответствующей амуниции и военно-технического имущества для их обеспечения,

– добавил он.

Жданов рассказал, что россиянам просто не хватает даже военной формы. О другом даже говорить не следует.

Россиян массово мобилизуют