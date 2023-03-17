Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, у російській армії діє жорстка система мотивації – загроза бути вбитим ще до того, як потрапиш на фронт.

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Мобілізація в обмін на життя

Олег Жданов наголосив, що ефективність та дієвість російських військових знижується.

Вугледар – це показова ділянка фронту. Вони досі не можуть перегрупуватися і відновити там активні наступальні дії,

– наголосив він.

На його думку, у російському війську поширюється тенденція відмовлятися брати участь у бойових діях, особливо після першого бойового зіткнення.

Жданов пояснив, що росіяни зараз повертаються у 1918 рік, коли була створена Червона армія. У ній тих, хто відмовлявся воювати, безжалісно розстрілювали перед шикуванням.

"Вони зараз роблять майже те ж саме", – зосередив увагу він.

За словами військового експерта, ілюзорний світ самого Путіна та його оточення починає зіштовхуватися з реаліями життя.

Олег Жданов розказав, як відбувається мобілізація в Росії: дивіться відео

Росія в агонії формує армію

Олег Жданов розказав, що у Росії забирають до армії обманом. Зокрема, під виглядом перевірки даних чоловіків агітують підписувати контракт зі Збройними силами.

Дійсно, Росію захлеснула хвиля повісток до військкоматів,

– переконаний він.

На його думку, якщо росіянин відмовляється брати до рук зброю, то до нього застосовуються погрози, шантаж.

"Хто відмовляється підписувати контракт, того виряджають на збори. Вони закінчуються мобілізацією і відправкою на фронт", – зазначив він.

Тож уникнути мобілізації майже не вдається.

Путін ніяк не насититься числом мобілізованих

Військовий експерт пояснив, що Путін поставив завдання до кінця року зібрати 400 тисяч контрактників.

"Це шалена цифра навіть для Росії", – підкреслив він.

До того ж лише до травня у планах диктатора поповнити лави своєї армії пів мільйоном осіб.

І така хвиля повісток – це вони будуть виконувати це розпорядження. Хоча ми знаємо, що мобілізаційна система Росії може пропускати не більше 120–130 тисяч військовослужбовців на місяць за умови наявності відповідної амуніції та військово-технічного майна для їх забезпечення,

– додав він.

Жданов розказав, що росіянам елементарно не вистачає навіть військової форми. Про інше навіть говорити не слід.

Росіян масово мобілізовують