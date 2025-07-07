В России за день взорвался газ в 2 домах в разных городах

В России за 7 июля произошло сразу 2 взрыва газа в жилых домах. Речь идет о Курске и городе Ершов.

В обоих случаях никто не погиб, но есть пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

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В России взорвался газ в двух домах

Российские телеграмм-каналы сообщили о взрыве в центре Курска. Взрыв произошел в многоэтажке. Предварительно известно, что взорвался газ в квартире во время ремонта. Одного мужчину 24 лет доставили в больницу с ожогами.

Из-за этого также остановился лифт в доме между 4 и 5 этажами. В нем застряла женщина с ребенком.

Из-за взрыва в доме выбило стену, упал также балкон. На место отправились экстренные службы и представители местной власти.

Второй взрыв произошел в доме в городе Ершов Саратовской области. Всех его жителей эвакуировали. Причиной также стал газ.

Взрыв разрушил 3 квартиры, также начался пожар. Экстренные службы разбирают завалы и тушат огонь. Телеграм-каналы сообщают, что острую реакцию на стресс получила одна пенсионерка. Погибших нет.

Взрыв газа в доме в Курске, последнее фото – Ершов