В России за день взорвался газ в 2 домах в разных городах
- В России 7 июня произошли взрывы газа в жилых домах в Курске и Ершове, в обоих случаях есть пострадавшие, но погибших нет.
- В Курске взорвался газ во время ремонта в квартире, пострадал 24-летний мужчина; в Ершове взрыв разрушил три квартиры и вызвал пожар.
- Из-за взрыва в Курске остановился лифт с женщиной и ребенком, а в Ершове эвакуировали жильцов дома.
В России за 7 июля произошло сразу 2 взрыва газа в жилых домах. Речь идет о Курске и городе Ершов.
В обоих случаях никто не погиб, но есть пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.
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В России взорвался газ в двух домах
Российские телеграмм-каналы сообщили о взрыве в центре Курска. Взрыв произошел в многоэтажке. Предварительно известно, что взорвался газ в квартире во время ремонта. Одного мужчину 24 лет доставили в больницу с ожогами.
Из-за этого также остановился лифт в доме между 4 и 5 этажами. В нем застряла женщина с ребенком.
Из-за взрыва в доме выбило стену, упал также балкон. На место отправились экстренные службы и представители местной власти.
Второй взрыв произошел в доме в городе Ершов Саратовской области. Всех его жителей эвакуировали. Причиной также стал газ.
Взрыв разрушил 3 квартиры, также начался пожар. Экстренные службы разбирают завалы и тушат огонь. Телеграм-каналы сообщают, что острую реакцию на стресс получила одна пенсионерка. Погибших нет.
Взрыв газа в доме в Курске, последнее фото – Ершов