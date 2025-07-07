У обох випадках ніхто не загинув, але є постраждалі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

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У Росії вибухнув газ у двох будинках

Російські телеграм-канали повідомили про вибух у центрі Курська. Вибух стався у багатоповерхівці. Попередньо відомо, що вибухнув газ у квартирі під час ремонту. Одного чоловіка 24 років доставили до лікарні з опіками.

Через це також зупинився ліфт у будинку між 4 та 5 поверхами. В ньому застрягла жінка з дитиною.

Через вибух у будинку вибило стіну, впав також балкон. На місце вирушили екстрені служби та представники місцевої влади.

Другий вибух стався у будинку у місті Єршов Саратовської області. Усіх його мешканців евакуювали. Причиною також став газ.

Вибух зруйнував 3 квартири, також почалася пожежа. Екстрені служби розбирають завали та гасять вогонь. Телеграм-канали повідомляють, що гостру реакцію на стрес отримала одна пенсіонерка. Загиблих немає.

Вибух газу у будинку в Курську, останнє фото – Єршов