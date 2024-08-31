В России пропал Ми-8: на борту могли быть 19 туристов

В России пропал вертолет Ми-8. Связь с бортом "Витязь Аэро" пропала, когда он вылетел на поселок Николаевка на Камчатке.

Об этом пишут российские СМИ. По предварительной информации, на борту могло быть 19 туристов, судьба которых пока неизвестна, передает 24 Канал.

К теме Отказал двигатель: в России едва не разбился самолет с музыкантами: в России

На Камчатке исчез Ми-8

Как пишут российские телеграмм-каналы, вертолет Ми-8 с людьми на борту исчез на Камчатке. Борт не прибыл в пункт назначения и исчез в районе поселка Николаевка Елизовского района.

Пока неизвестно, сколько людей было на борту Ми-8. Российские прокремлевские СМИ заявляют, что на борту якобы было всего 3 человека – 2 пилота и бортинженер.

В то же время другие каналы сообщают, что людей на борту было гораздо больше. Так, в сети утверждают, что Ми-8 мог перевозить около 19 туристов.

В сети пишут, что вертолет должен был забрать людей с вулкана Вачкажец. Ми-8 должен был пролететь всего 25 километров – это несколько минут. Однако экипаж до сих пор не вышел на связь.



Село Николаевка и вулкан Вачкажец, откуда россияне должны были забрать туристов / Скриншот Google maps

РосСМИ сообщают, что на поиски Ми-8 вылетел другой борт той же компании "Витязь Аэро". Сейчас россияне пытаются найти вертолет.