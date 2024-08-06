В России прорвало уже четвертую дамбу за две недели: вода затапливает город

В России становится все более неспокойно с каждым днем. В частности, там снова прорвало дамбу и вода будет прибывать еще несколько дней.

Российские СМИ пишут, что в ночь на 6 августа в городе Дальнереченск Приморского края прорвало дамбу. Ранее несколько прорывов произошло в других регионах страны, передает 24 Канал.

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Жителям рекомендуют эвакуироваться

В городе, где прорвало дамбу, живет 25 тысяч человек. В России уточнили, что дамбу прорвало в микрорайоне Мясокомбината. В то же время там настаивают, что "уровень воды на территориях города невысокий".

Спасатели рекомендуют местным эвакуироваться, однако решение об этом они должны принимать самостоятельно. Это уже четвертый прорыв дамбы в России за последние две недели.

В России прорвало очередную дамбу: смотрите видео

Сначала стало известно, что 26 июля дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Карабахском городском округе Челябинской области. 29 июля в Сегежском округе Карелии произошел прорыв дамбы на Беломорско-Балтийском канале. Там погиб один человек. 4 августа из-за паводков в Бурятии прорвало Хонхолойскую дамбу, также вода смыла несколько мостов.