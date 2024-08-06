Російські ЗМІ пишуть, що вночі проти 6 серпня у місті Дальнереченськ Приморського краю прорвало дамбу. Раніше кілька проривів сталось у інших регіонах країни, передає 24 Канал.

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Жителям рекомендують евакуюватись

У місті, де прорвало дамбу, живе 25 тисяч осіб. У Росії уточнили, що дамбу прорвало у мікрорайоні М’ясокомбінату. Водночас там наполягають, що "рівень води на територіях міста невисокий".

Рятувальники рекомендують місцевим евакуюватись, однак рішення про це вони повинні ухвалювати самостійно. Це вже четвертий прорив дамби у Росії за останні два тижні.

У Росії прорвало чергову дамбу: дивіться відео

Спочатку стало відомо, що 26 липня дамбу прорвало на Кіалімському водосховищі у Карабаському міському окрузі Челябінської області. 29 липня у Сегежському окрузі Карелії стався прорив дамби на Біломорсько-Балтійському каналі. Там загинула одна людина. 4 серпня через паводки у Бурятії прорвало Хонхолойську дамбу, також вода змила кілька мостів.