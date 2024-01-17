В России прошла одна из самых крупных акций протеста с начала полномасштабной войны: что известно

Одна из самых крупных акций протеста с начала полномасштабного вторжения в Украину прошла в России. Однако она не касалась войны, начатой страной-агрессором. Так, митингующие вышли в защиту местного активиста.

Как пишут росСМИ, крупная акция протеста прошла в городе Баймак в республике Башкортостан 15 января, информирует 24 Канал.

Митинг в городе Баймак

Известно, что участники демонстрации собрались возле суда, где выносили приговор местному активисту Фаилю Алсынову. Мужчину обвиняют в "разжигании межнациональной розни".

По данным местных изданий и телеграм-каналов, большое количество митингующих ехали в суд на автомобилях. В город согнали подразделения силовиков.

Отмечают, что в митинге приняло участие около тысячи человек, однако в некоторых телеграм-каналах пишут, что было 5 тысяч протестующих.

По оценке одного из росСМИ, это одна из самых крупных акций протеста в России с начала полномасштабной войны в Украине.



Митинг в городе Баймак: смотрите видео

Акции протеста продолжились и сегодня, когда началось финальное заседание суда. Между силовиками и митингующими начались стычки.

Известно, что полиция и "росгвардия" начала блокировать дороги, а в городе вообще отключили интернет.