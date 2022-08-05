Новые 34 тысячи российских военных: эксперт объяснил, насколько это важно усиление врага

россияне к концу августа планируют сформировать 15 батальонно-тактических групп. Кроме того, кремль, вероятно, приказал российским регионам формировать добровольческие батальоны для участия в войне в Украине вместо объявления частичной или полной мобилизации.

В них может войти около 34 тысяч военных. Петр Черник – военный эксперт – объяснил, насколько это существенное подкрепление для вражеской армии. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

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По его словам, для какого-то отдельного участка это значительное усиление. Это довольно серьезный армейский корпус.

Конечно, это не будет настолько качественная сила, как тот контингент вторжения, который был в начале этой войны – примерно 200 тысяч военнослужащих. Тогда были действительно относительно хорошо подготовленные люди,

– объяснил Черник.

Качество той силы, которую сейчас собирает россия – будет в разы ниже.

"Однако, учитывая, что сейчас эта война на 95% артиллерийская, рабочих стволов у россиян не менее 5 тысяч и практически безлимит снарядов к ним, а также на складах есть немало старой бронетанковой техники, – нельзя пренебрегать таким потенциалом", – добавил специалист.

Вместе с тем, в общем-то на всю линию фронта этого недостаточно, чтобы совершать большие контрнаступательные действия со стороны россиян. Но чтобы продлить эту войну – этого хватит.

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В россию формируют "добровольческие батальоны"

москва приказала регионам, включая временно оккупированный Крым, набирать и финансово стимулировать добровольцев для формирования новых батальонов, а не ссылаться на "буквальную мобилизацию".

К концу августа в добровольческие батальоны могут войти около 34 тысяч новых военнослужащих, если каждый субъект россии создаст хотя бы одну воинскую часть численностью 400 человек. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).