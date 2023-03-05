Психиатр посоветовал россиянину с суицидальными мыслями умереть на войне в Украине

Дела в России настолько плохи, что даже квалифицированные психиатры советуют своим подопечным умирать. Более того, они настаивают "принести себя в жертву".

Об этом пишут российские СМИ. По их информации, российский психиатр посоветовал парню с суицидальными мыслями "приблизить День Победы", чтобы не умирать просто так, передает 24 Канал.

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Помог ли этот совет больному

На фоне последних потрясений в мире россиянин задумал самоубийство, чтобы не видеть каждый день бессмысленных смертей. Поэтому он решил обратиться к Павлу Бесчастнову – психиатру из Москвы с 15-летним стажем.

Однако тот, вместо квалифицированной помощи, предложил парню воевать в Украине, чтобы не стать "очередным бессмысленным трупом". Бесчастнов отметил, что в такой ситуации его клиент хотя бы умрет "с пользой для дела" ради победы.

Подопечный Бесчастнова рассказал об этой ситуации в твиттере, где на психиатра обрушился шквал негатива. Сразу после огласки Бесчастнов рассказал, что он якобы порекомендовал парню начать зарабатывать и заботиться о нуждающихся.

Что же случилось с россиянином – неизвестно, однако надеемся, что у него хватило ума, чтобы не ехать в Украину. Ведь наши бойцы могут обеспечить комфортное "пакетированное" возвращение домой.

Актуальные потери врага на 5 марта

С начала полномасштабного вторжения в Украине погибли уже 153 120 захватчиков. Только за прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали 930 окупантов.

Более того, в начале полномасштабного вторжения российская армия потеряла: