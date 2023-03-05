Психиатр посоветовал россиянину с суицидальными мыслями умереть на войне в Украине
Дела в России настолько плохи, что даже квалифицированные психиатры советуют своим подопечным умирать. Более того, они настаивают "принести себя в жертву".
Об этом пишут российские СМИ. По их информации, российский психиатр посоветовал парню с суицидальными мыслями "приблизить День Победы", чтобы не умирать просто так, передает 24 Канал.
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Помог ли этот совет больному
На фоне последних потрясений в мире россиянин задумал самоубийство, чтобы не видеть каждый день бессмысленных смертей. Поэтому он решил обратиться к Павлу Бесчастнову – психиатру из Москвы с 15-летним стажем.
Однако тот, вместо квалифицированной помощи, предложил парню воевать в Украине, чтобы не стать "очередным бессмысленным трупом". Бесчастнов отметил, что в такой ситуации его клиент хотя бы умрет "с пользой для дела" ради победы.
Подопечный Бесчастнова рассказал об этой ситуации в твиттере, где на психиатра обрушился шквал негатива. Сразу после огласки Бесчастнов рассказал, что он якобы порекомендовал парню начать зарабатывать и заботиться о нуждающихся.
Что же случилось с россиянином – неизвестно, однако надеемся, что у него хватило ума, чтобы не ехать в Украину. Ведь наши бойцы могут обеспечить комфортное "пакетированное" возвращение домой.
Актуальные потери врага на 5 марта
С начала полномасштабного вторжения в Украине погибли уже 153 120 захватчиков. Только за прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали 930 окупантов.
Более того, в начале полномасштабного вторжения российская армия потеряла:
- танков – 3414 (+5),
- боевых бронированных машин – 6692 (+9),
- артиллерийских систем – 2426 (+12),
- РСЗО – 488 (+1),
- средств ПВО – 248 (+1),
- самолетов – 302 (+0),
- вертолетов – 289 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2071 (+5),
- крылатых ракет – 873 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 5299 (+10),
- специальной техники – 232 (+2).