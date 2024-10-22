Российских ракетчиков стратегических сил перевели в пехоту из-за "кадрового дефицита", –СМИ

Россия несет колоссальные потери на поле боя. СМИ пишут, что в государстве-агрессоре ракетчиков перевели в пехоту из-за "дефицита".

Российское военное руководство решило создать пехотные батальоны из 1 полка ракетных войск стратегического назначения. Это происходит на Курском направлении.

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Подразделение не имеет средств связи

Активист Владимир Грубник рассказал об отправке в 1 полк ракетных войск стратегического назначения, "который выполняет задачи обычного отдельного стрелкового полка на Курском направлении", средств связи.

По его словам, полк РВСН воюет как пехотное подразделение со стрелковым вооружением в виде отдельных батальонов. Он пояснил, что подразделение не получило нужных средств связи, поэтому волонтеры передали им гражданские китайские радиостанции.

Российский активист выделил также причину такой "переквалификации". По его словам, она заключается в отсутствии мобилизации и острый кадровый дефицит в подразделениях на линии фронта. Это якобы заставило "выгребать" контрактников из "непехотных" частей, в частности, РВСН и Воздушно-космических сил ВС РФ.