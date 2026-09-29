В России разбился Ту-95МС: что известно об авиакатастрофе
В России разбился стратегический бомбардировщик Ту-95МС. Он упал спустя несколько минут после взлета.
Известно о раненых и погибших. Об этом сообщают пропагандистские СМИ со ссылкой на российское Министерство обороны.
Что известно о крушении самолета?
В России в селе Красноярове Амурской области произошла авиакатастрофа. Военный самолет упал через несколько минут после того, как взлетел. Речь идет о Ту-95МС. Российское Минобороны пишет, что падение произошло в безлюдной местности во время выполнения учебно-тренировочного полета.
На борту находились семь военнослужащих страны-агрессора. Сообщается, что шесть из них погибли, еще один госпитализирован. СМИ пишут, что катастрофу мог вызвать взрыв топлива на борту, но эту версию официально не подтвердили.
Крушение военного самолета в России: смотрите видео
Также в понедельник, 28 сентября, в Брянской области обрушилась часть железнодорожного моста. Российские чиновники заявили, что это произошло в результате удара беспилотника.