Ко всему прочему, российское руководство обеспокоено возможностью нового мятежа. Вероятно, именно поэтому арестовали Игоря Гиркина. Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник, общественный деятель, основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский.
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Арест Игоря Стрелкова-Гиркина указывает на интересные процессы в России. Кремлевские власти во главе с Владимиром Путиным более тщательно следят за тем, чтобы не было нового "марша справедливости".
Вероятно, Кремль предпринимает профилактические меры по центрам влияния на разные группы общества. В этом случае это так называемые "Z-патриоты". По ним отрабатывают для того, чтобы не было мятежа Пригожина 2 или масштабных протестов,
– заметил Павел Лисянский.
Громкие дела в России
Внутриполитическая жизнь в России сейчас не идет в пользу Кремля. Сейчас там происходит достаточно много этнических конфликтов.
В частности, в конце июня в Красноярске мужчина (вероятно мигрант) раскинул по храму РПЦ останки убитого барана. Это, к слову, произошло в день, когда мусульмане отмечали Курбан-байрам – праздник жертвоприношения, один из двух главных праздников мусульман.
Более того, недавно представители этнических меньшинств из Таджикистана сняли скальп с россиянина.
"Ситуация очень обостряется. После ареста Гиркина в Москве были протесты мусульман. Соответственно, ФСБ отрабатывает группы влияния Z-патриотов, чтобы не было еще и мятежа Гиркина", – подчеркнул правозащитник.
Павел Лысянский о напряженной ситуации внутри России: смотреть видео
Арест Гиркина вызовет возмущение в России: подробнее
- В разведке Великобритании проанализировали возможную реакцию россиян на задержание террориста Игоря Стрелкова-Гиркина. Его арест поддерживают не россияне. Он имеет большую поддержку со стороны военных и так называемых русских военкоров.
- В частности, разведчики отметили, что в последнее время критические высказывания Гиркина плавно перешли от минобороны России к самому Владимиру Путину. Именно это могло привести к его аресту. Вероятно, на фоне мятежа Пригожина, российский диктатор стал более осмотрительным и решил действовать на опережение.
- Впрочем, Путину следовало бы учитывать и последствия своих решений. Да, арест Гиркина может вызвать немалое недовольство и возмущение со стороны русских оккупантов и военкоров.