До всього, російське керівництво занепокоєне можливістю нового заколоту. Ймовірно, саме тому заарештували Ігоря Гіркіна. Про це 24 Каналу розповів правозахисник, громадський діяч, засновник Східної Правозахисної Групи Павло Лисянський.

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Арешт Ігоря Стрєлкова-Гіркіна вказує на цікаві процеси в Росії. Кремлівська влада на чолі з Владіміром Путіним ретельніше стежить за тим, аби не було нового "маршу справедливості".

Ймовірно, Кремль робить профілактичні заходи щодо центрів впливу на різні групи суспільства. В цьому випадку це так звані "Z-патріоти". По них відпрацьовують для того, щоб не було заколоту Пригожина 2 чи масштабних протестів,

– зауважив Павло Лисянський.

Гучні справи в Росії

Внутрішньополітичне життя в Росії зараз не йде на користь Кремля. Зараз там відбувається доволі багато етнічних конфліктів.

Зокрема, наприкінці червня в Красноярську чоловік (ймовірно, мігрант) розкинув по храму РПЦ рештки вбитого барана. Це, до слова, відбулось в день, коли мусульмани відзначали Курбан-байрам – свято жертвопринесення, одне з двох головних свят мусульман.

Ба більше, нещодавно представники етнічних меншин з Таджикистану зняли скальп з росіянина.

"Ситуація дуже загострюється. Після арешту Гіркіна в Москві були протести мусульман. Відповідно ФСБ відпрацьовує групи впливу Z-патріотів, щоб не було ще й заколоту Гіркіна", – наголосив правозахисник.

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