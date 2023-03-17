О новых школьных принадлежностях сообщили на сайте комитета образования Читы. В одной из школ города была создана именная парта для убитого в Украине оккупанта Станислава Куйдина.

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Моральная компенсация родственникам

Известно, что военный преступник в свое время учился в этой школе. Теперь все, что от него осталось – кусок фанеры, за которым будут сидеть пятиклассники.

Такой "чести" Куйдин был удостоен за то, что исполнял роль пушечного мяса в Украине. На презентацию этого произведения пригласили отца и тетю убитого оккупанта.

В качестве моральной компенсации им разрешили посидеть за именной партой захватчика. Однако, судя по выражениям их лиц, большего родственникам ликвидированного оккупанта и не нужно.

В России презентовали именную парту в честь убитого оккупанта / Фото комитет образования Читы

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