О новых школьных принадлежностях сообщили на сайте комитета образования Читы. В одной из школ города была создана именная парта для убитого в Украине оккупанта Станислава Куйдина.
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Моральная компенсация родственникам
Известно, что военный преступник в свое время учился в этой школе. Теперь все, что от него осталось – кусок фанеры, за которым будут сидеть пятиклассники.
Такой "чести" Куйдин был удостоен за то, что исполнял роль пушечного мяса в Украине. На презентацию этого произведения пригласили отца и тетю убитого оккупанта.
В качестве моральной компенсации им разрешили посидеть за именной партой захватчика. Однако, судя по выражениям их лиц, большего родственникам ликвидированного оккупанта и не нужно.
В России презентовали именную парту в честь убитого оккупанта / Фото комитет образования Читы
Как Россия благодарит семьи погибших оккупантов
- В селе Алдан-Маадир семье ликвидированного на войне в Украине оккупанта отблагодарили пачкой пельменей.
- Валентина Ондарь, которая стала обладательницей унизительного подарка, – мать троих сыновей. Ее младший сын "героически погиб" на войне в Украине, убивая украинцев в Лисичанске. В настоящее время на войне находится еще один сын Валентины. Со временем семья Ондар сможет получить вторую пачку пельменей.
- В свою очередь администрация Владивостока подарила женам погибших в Украине российских военных. колбасные наборы.
- А в Ленинградской области семьи погибших на войне в Украине военных получили "ценные" подарки от государства. В частности, на этот раз жизнь их родных оценили в пену для бритья и шампунь.