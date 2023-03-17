Про нове шкільне приладдя повідомили на сайті комітету освіти Чити. В одній зі шкіл міста створили іменну парту для вбитого в Україні окупанта Станіслава Куйдіна.
До речі "Друга армія світу" не може впоратися з технікою навіть на навчаннях: потопили бойові машини
Моральна компенсація родичам
Відомо, що військовий злочинець свого часу навчався у цій школі. Тепер все, що від нього залишилось – шмат фанери, за яким сидітимуть тамтешні п'ятикласники.
Такої "честі" Куйдін був удостоєний за те, що виконував роль гарматного м'яса в Україні. На презентацію цього витвору запросили батька та тітку вбитого окупанта.
У якості моральної компенсації їм дозволили посидіти за іменною партою загарбника. Однак, судячи з виразів їхніх облич, більшого родичам ліквідованого окупанта й не треба.
В Росії презентували іменну парту на честь вбитого окупанта / Фото комітет освіти Чити
Як Росія віддячує родинам загиблих окупантів
- У селі Алдан-Маадир родині ліквідованого на війні в Україні окупанта віддячили пачкою пельменів.
- Валентина Ондар, яка стала власницею принизливого подарунка, – мати трьох синів. Її молодший син "героїчно загинув" на війні в Україні, вбиваючи українців у Лисичанську. Наразі на війні перебуває ще один син Валентини. Тож згодом родина Ондар зможе отримати другу пачку пельменів.
- Своєю чергою, адміністрація Владивостока подарувала дружинам загиблих в Україні російських військових ковбасні набори.
- А у Ленінградській області родини загиблих на війні в Україні військових отримали "цінні" подарунки від держави. Зокрема, цього разу життя їхніх рідних оцінили аж у піну для гоління та шампунь.