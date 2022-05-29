В России с оборонного предприятия похитили более 7 тонн титана, необходимого для ракет, – СМИ

В Королеве Московской области из состава одного из крупнейших в России поставщиков оружия неизвестные угнали 7 тонн титана, используемого для изготовления ракет. Его сумели вывезти с завода по поддельным документам.

Так, из состава дочерней компании холдинга "Тактическое ракетное вооружение" сумели украсть 7319 килограммов титана. Общая стоимость сырья составляет 18 миллионов рублей – около 270 тысяч долларов.

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Титан вывезли под носом у телохранителей

Сообщается, что преступники предъявили на КПП поддельную доверенность и беспрепятственно вывезли 7319 килограммов титана.

Почему на КПП не распознали подделку, или кто-то из сотрудников связан с кражей и видны ли на камерах лица преступников – расследует полиция.

Заметим, что российский город Королев неофициально называют "космической столицей России", ведь он считается одним из самых крупных научно-производственных центров Московской области. Многие местные предприятия и институты принадлежат к военно-промышленному комплексу и ракетно-космической отрасли.

В частности, на заводе "Тактическое ракетное вооружение" разрабатывают и производят широкий спектр боевых ракетных комплексов и авиационных систем. В дочерней компании, где и произошла кража, производят ракеты "воздух-земля" и "воздух-воздух", а также ветрогенераторы.

Ранее в МВД Украины рассказали, что сможет ли Россия возобновлять свои вооруженные ресурсы , будет зависеть от санкций. В ведомстве прогнозируют, что через 6 – 9 месяцев военно-промышленный комплекс России может оказать большие проблемы.

Тем временем глава ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов считает, что Россия использовала уже 60% запасов высокоточного оружия.

Тем временем Россия продолжает звенеть оружием

28 мая в России заявили, что фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил "испытательную стрельбу" гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" в Баренцевом море недалеко от Финляндии и Швеции. Ракета якобы успешно поразила морскую цель, расположенную в 1 000 километрах.

Тогда в стране-агрессорке сказали, что ракетная стрельба производилась якобы "в рамках испытаний новых видов вооружения"

Вблизи границы с Украиной Кремль проводят тренировки резервистов , которых могут опрокинуть на фронт. В тренировках принимают участие до 1500 военных

Тем временем – украинские военные из "Стугни" метко бьют вражескую технику: смотрите видео