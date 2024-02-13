Причиной аварии стал пьяный машинист, который пролетел на красный свет. Он продолжал пьянствовать даже на рабочем месте.
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Детали аварии
Как сообщают российские СМИ, днем 12 февраля 46-летний машинист товарного поезда пролетел на красный свет и врезался в другой поезд. В результате инцидента с рельсов сошло 12 пустых вагонов, повреждено около 100 метров полотна. Никто не пострадал.
Во время проверки выяснилось, что машинист начал пить еще за день до своей смены, однако в день аварии также появился на работу навеселе. Он решил обойти систему проверки, договорившись с фельдшером. За него прошел медосмотр его помощник. Как отмечается, машинисту было трудно остановиться, поэтому он продолжил пьянствовать даже в кабине транспорта
После инцидента рабочего железной дороги отправили в больницу. Там у него было определено опьянение – в его крови обнаружили 1,08 промилле алкоголя. Сообщается, что его задержали – решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Поезд сошел с рельсов в Челябинской области: смотрите видео
Новости России
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