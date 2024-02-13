Причиною аварії став п'яний машиніст, який пролетів на червоне світло. Він продовжував пиячити навіть на робочому місці.
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Деталі аварії
Як повідомляють російські ЗМІ, вдень 12 лютого 46-річний машиніст товарного потяга пролетів на червоне світло та врізався в інший поїзд. Внаслідок інциденту з рейок зійшло 12 порожніх вагонів, пошкоджено близько 100 метрів полотна. Ніхто не постраждав.
Під час перевірки з'ясувалося, що машиніст почав пити ще за день до своєї зміни, однак у день аварії також з'явився на роботу напідпитку. Він вирішив оминути систему перевірки, домовившись з фельдшером. За нього пройшов медогляд його помічник. Як зазначається, машиністу було важко зупинитися, тому він продовжив пиячити навіть в кабіні транспорту
Після інциденту робітника залізничної дороги відправили до лікарні. Там у нього було визначено сп'яніння – у його крові виявили 1,08 проміле алкоголю. Повідомляється, що його затримали – вирішується питання про порушення кримінальної справи.
Потяг зійшов з рейок у Челябінській області: дивіться відео
Новини Росії
- У той же день російські пілоти на Мі-24 намагалися перехопити невідомий безпілотник над Ленінградською областю. У мережі з'явилося відео переслідування. Зауважимо, що пілоти просто летіли за дроном – ймовірно, оскільки проліт був над населеним пунктом.
- В одній з військових частин російського міста Ставрополь 12 лютого сталася пожежа. Там спалахнула будівля штабу. За версією місцевої влади, причиною могло стати коротке замикання "в одному з кабінетів".
- Увечері 7 лютого з'явилися повідомлення про вибух і сильну пожежу в Іжевську – столиці Удмуртії. Люди припускають, що вибух стався на полігоні біля селища Ягул. Російське МНС твердило, що на Воткінському машинобудівному заводі відбулися технічні роботи.