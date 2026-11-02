Судили за "терроризм": в России скончался украинский военнопленный Руслан Романов

Украинский военнопленный Руслан Романов скончался в российском заключении во время судебного процесса. Оккупанты судили защитника сразу по трем статьям о терроризме.

Об этом сообщает издание "Медиазона".

Каковы подробности?

Отмечается, что производство по делу украинца официально закрыли в связи со смертью обвиняемого. Соответствующую запись журналисты обнаружили в карточке дела на официальном портале Южного окружного военного суда.

Российская судебная система обвиняла пленного в участии в террористическом сообществе, деятельности в признанной в РФ террористической организации, а также в прохождении обучения с целью террористической деятельности.

По подобным статьям в России обычно судят украинских военнопленных из подразделений "Азов" и "Айдар". Рассмотрением таких политически мотивированных уголовных дел занимается Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.