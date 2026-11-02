Судили за "тероризм": у Росії помер український військовополонений Руслан Романов

Про це повідомляє видання "Медіазона".

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Які подробиці?

Зазначається, що провадження щодо українця офіційно закрили у зв'язку зі смертю обвинуваченого. Відповідний запис журналісти виявили в карточці справи на офіційному порталі Південного окружного військового суду.

Російська судова система закидала полоненому участь у терористичній спільноті, діяльність у визнаній у Росії терористичній організації, а також проходження навчання з метою терористичної діяльності.

За подібними статтями в Росії зазвичай судять українських військовополонених із підрозділів "Азов" та "Айдар". Розглядом таких політично мотивованих кримінальних справ займається Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону.

Позначка про смерть обвинуваченого з'явилася в судовій картотеці 15 жовтня. Попереднє засідання у справі відбулося 22 вересня, однак невідомо, чи був на ньому присутній підсудний. До суду справу передали наприкінці серпня.

Як з'ясувала "Медіазона", померлого звали Руслан Романович Романов, він був українським військовослужбовцем. Подробиці обвинувачення не розголошують.

Також журналістам не вдалося встановити, коли й за яких обставин Романов потрапив у полон і в якому підрозділі служив.